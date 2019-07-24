В США пророчат Путину судьбу Назарбаева

По его словам, у Владимира Путина осталось не так много легитимных способов это сделать, и скорее всего, он пойдет по стопам лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева, который ранее покинул пост президента страны, оставшись во главе усиленного Совета безопасности.

Обозреватель Bloomberg отмечает, что самым простым способом остаться при власти было бы изменение Конституции, но для Путина этот вариант практически невозможен.

«Конечно, конституционные ограничения в России не такие, как в других местах. Кремль контролирует российский парламент до такой степени, что позволяет в любой момент изменить Конституцию, сделав Путина пожизненным президентом. Однако этот “ядерный вариант” является анафемой для Путина, который, несмотря на постоянную фальсификацию выборов в его пользу, настаивает на демократической легитимности в основе своего правления», — цитирует спецкор НСН публикацию Bloomberg.

Еще один сценарий, который ранее обсуждался в СМИ и в том числе в Bloomberg, касается объединения России и Белоруссии в одно государство, лидером которого стал бы Владимир Путин. Однако белорусский лидер Александр Лукашенко так или иначе выступает против этой идеи, пишет Бершидский. Так, например, на прошлой неделе президенты встретились в древнем монастыре Валаам, но прогресса в обсуждении идеи «Союзного государства» не получилось.