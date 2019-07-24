В США пророчат Путину судьбу Назарбаева
У российского президента заканчиваются реалистичные сценарии остаться у власти после 2024 года, пишет обозреватель Bloomberg. Подробнее в материале НСН.
Получится ли у российского президента сохранить власть после истечения срока своих полномочий в 2024 году – ключевой вопрос сегодняшней российской политики, пишет обозреватель издания Bloomberg Леонид Бершидский.
По его словам, у Владимира Путина осталось не так много легитимных способов это сделать, и скорее всего, он пойдет по стопам лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева, который ранее покинул пост президента страны, оставшись во главе усиленного Совета безопасности.
Обозреватель Bloomberg отмечает, что самым простым способом остаться при власти было бы изменение Конституции, но для Путина этот вариант практически невозможен.
«Конечно, конституционные ограничения в России не такие, как в других местах. Кремль контролирует российский парламент до такой степени, что позволяет в любой момент изменить Конституцию, сделав Путина пожизненным президентом. Однако этот “ядерный вариант” является анафемой для Путина, который, несмотря на постоянную фальсификацию выборов в его пользу, настаивает на демократической легитимности в основе своего правления», — цитирует спецкор НСН публикацию Bloomberg.
Еще один сценарий, который ранее обсуждался в СМИ и в том числе в Bloomberg, касается объединения России и Белоруссии в одно государство, лидером которого стал бы Владимир Путин. Однако белорусский лидер Александр Лукашенко так или иначе выступает против этой идеи, пишет Бершидский. Так, например, на прошлой неделе президенты встретились в древнем монастыре Валаам, но прогресса в обсуждении идеи «Союзного государства» не получилось.
«Ни о каком видимом прогрессе не сообщалось после встречи; Лукашенко продолжает настаивать на получении экономических преференций от России, сохраняя обсуждение объединения открытым в течение неопределенного времени»,— передает спецкор НСН выдержки из статьи Bloomberg.
Третьим сценарием сохранения власти Путиным после 2024 года обозреватель издания называет ослабление роли президента и усиление роли парламента с Путиным на посту премьер-министра. Но, по словам автора, есть признаки того, что даже если будет проведена парламентская реформа, она не приведет к передаче власти от президента премьер-министру в силу недавних предложений спикера Госдумы Вячеслава Володина изменить Конституции в пользу усиления роли парламента для контроля над деятельностью правительства.
Напомним, что на прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин вновь предложил внести в Конституцию поправки, которые позволили бы расширить полномочия российского парламента. Политологи обсудили в эфире НСН предложение спикера Госдумы.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене