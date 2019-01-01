В США обеспокоились планами Путина «поглотить» Белоруссию

Журналисты при этом ссылаются на новое исследование, которое обсуждалось накануне в американском исследовательском центре German Marshall Fund. В исследовании выделяются три обоснования теории о «поглощении» Белоруссии. Во-первых, пишет Axios, закладывается база для такого шага Кремля в виде дезинформационной кампании.

«Одно часто употребляемое утверждение заключается в том, что белорусская идентичность является недавним изобретением, продвигаемым Западом для ослабления России», — цитирует спецкор НСН публикацию Axios.

Также отмечается, что российские СМИ лучше финансируются, чем местные компании в Белоруссии, что позволяет российской пропаганде распространяться. Американский портал добавляет, что согласно данным опросов, немногие белорусы выступают за присоединение к России, но в то же время большинство хочет тесных связей с Москвой.

Учитывая, что эксперты называют «украинский военный сценарий» маловероятным, Axios выделяет два варианта развития событий.

«Лукашенко принуждают к конституционным изменениям или референдуму об объединении. [Или] что-то происходит с Лукашенко и в стране устанавливается прокремлевский режим», — передаёт спецкор НСН доводы американских журналистов.

При этом эксперты допускают российскую интервенцию в Белоруссию, в случае угрозы военному сотрудничеству или же потоку российской нефти и газа через страну, а также углубления экономической интеграции Белоруссии с Европой.

Напомним, что об объединении России и Белоруссии в одно государство как возможном сценарии продления власти Владимира Путина в США писали и ранее. Так, в марте Bloomberg писал, что в Кремле изучают уход Нурсултана Назарбаева с поста президента Казахстана в качестве возможного варианта смены власти в России. При этом в числе рассматриваемых вариантов, по данным портала, также было «принуждение соседней Белоруссии к объединению с Россией для создания нового государства, чтобы Путин мог обойти конституционные ограничения».

