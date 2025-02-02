В США назвали имя третьего члена экипажа вертолета, врезавшегося в самолет

В США назвали имя третьего погибшего члена экипажа военного вертолета Black Hawk, который врезался в пассажирский авиалайнер над Вашингтоном, сообщает CNN.

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По данным Армии США, это капитан Ребекка Лобах. Она была вторым пилотом вертолета. В ведомстве указали, что у нее не было опыта развертываний в боевых условиях.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что трагедия, произошедшая в небе над Вашингтоном, потрясла многих, в том числе граждан других стран, находившихся на борту. Он подчеркнул, что среди погибших были россияне, которых он назвал талантливыми людьми, и выразил сожаление в связи с их гибелью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СШАКрушение Самолёта

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