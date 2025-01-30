Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью россиян в авиакатастрофе

Президент США Дональд Трамп заявил, что трагедия, произошедшая в небе над Вашингтоном, потрясла многих, в том числе граждан других стран, находившихся на борту. Он подчеркнул, что среди погибших были россияне, которых он назвал талантливыми людьми, и выразил сожаление в связи с их гибелью.

В результате крушения погибли фигуристы, а также тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов, становившиеся чемпионами мира по фигурному катанию в 1994 году.

Трамп выступит с речью о крушении самолета

По данным Федерального авиационного управления США, столкновение произошло между пассажирским самолетом Bombardier CRJ700, принадлежавшим авиакомпании American Airlines, и военным вертолетом Sikorsky H-60. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, а в вертолете – три военных.

Последняя крупная авиакатастрофа в США произошла в феврале 2009 года, когда пассажирский самолет рухнул на жилой дом в Нью-Йорке, унеся жизни 50 человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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