Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью россиян в авиакатастрофе
Президент США Дональд Трамп заявил, что трагедия, произошедшая в небе над Вашингтоном, потрясла многих, в том числе граждан других стран, находившихся на борту. Он подчеркнул, что среди погибших были россияне, которых он назвал талантливыми людьми, и выразил сожаление в связи с их гибелью.
В результате крушения погибли фигуристы, а также тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов, становившиеся чемпионами мира по фигурному катанию в 1994 году.
По данным Федерального авиационного управления США, столкновение произошло между пассажирским самолетом Bombardier CRJ700, принадлежавшим авиакомпании American Airlines, и военным вертолетом Sikorsky H-60. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, а в вертолете – три военных.
Последняя крупная авиакатастрофа в США произошла в феврале 2009 года, когда пассажирский самолет рухнул на жилой дом в Нью-Йорке, унеся жизни 50 человек, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Краснодарском крае задержан чиновник по делу о краже 105 тысяч тонн песка
- США готовы помочь с отправкой тел россиян после авиакатастрофы
- Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью россиян в авиакатастрофе
- Трамп: Авиакатастрофу в Вашингтоне спровоцировал вертолет
- Трамп заявил, что в авиакастрофе в Вашингтоне никто не выжил
- СМИ: Воевавший за ВСУ 19-летний поляк погиб в Донбассе
- Мошенница обманом завладела квартирой ветерана ВОВ в Сочи
- Двоих фигурантов дела экс-главы «Фонбета» объявят в розыск
- В Курской областе при атаке ВСУ был ранен мирный житель
- В Серпухове задержан экс-сотрудник администрации по подозрению в коррупции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru