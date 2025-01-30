Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью россиян в авиакатастрофе

Президент США Дональд Трамп заявил, что трагедия, произошедшая в небе над Вашингтоном, потрясла многих, в том числе граждан других стран, находившихся на борту. Он подчеркнул, что среди погибших были россияне, которых он назвал талантливыми людьми, и выразил сожаление в связи с их гибелью.

В результате крушения погибли фигуристы, а также тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов, становившиеся чемпионами мира по фигурному катанию в 1994 году.