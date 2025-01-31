СМИ: Диспетчерская смена в аэропорту Вашингтона в момент авиакатастрофы была неполной

По данным издания, один эксперт выполнял одновременно несколько задач, включая координацию движения вертолетов и посадку самолетов. Усложняла координацию нехватка персонала в воздушной гавани, так как пилоты самолетов и вертолетов используют разные радиочастоты и не всегда могут слышать друг друга.

Отмечается, что проблема дефицита диспетчеров актуальна по всей стране. Из-за нехватки кадров многим диспетчерам приходится работать до шести дней в неделю и по десять часов в день.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что трагедия, произошедшая в небе над Вашингтоном, потрясла многих, в том числе граждан других стран, находившихся на борту. Он подчеркнул, что среди погибших были россияне, которых он назвал талантливыми людьми, и выразил сожаление в связи с их гибелью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

