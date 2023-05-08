По его словам, президент никогда не обладал качествами, присущими национальному лидеру. Также Байден не способен правильно преподносить информацию. Флейц сослался на опрос одной из ближневосточных телекомпаний, который показал, что более 80 процентов зрителей считают, что организаторами атаки является Вашингтон.

Атака двух беспилотников на Кремль произошла в ночь на 3 мая. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не причастен к нападению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

