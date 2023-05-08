В США назвали Байдена причиной обвинения Вашингтона в атаке на Кремль

Подозрения в том, что США причастны к атаке беспилотников на Кремль, вызваны неумелым руководством главы США Джо Байдена, сообщает Newsmax со ссылкой на экс-аналитика Центрального разведывательного управления Фреда Флейца.

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По его словам, президент никогда не обладал качествами, присущими национальному лидеру. Также Байден не способен правильно преподносить информацию. Флейц сослался на опрос одной из ближневосточных телекомпаний, который показал, что более 80 процентов зрителей считают, что организаторами атаки является Вашингтон.

Атака двух беспилотников на Кремль произошла в ночь на 3 мая. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не причастен к нападению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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