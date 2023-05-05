Лавров пообещал, что Россия ответит делом на атаку дронов на Кремль
Россия не будет рассуждать о том, была ли атака дронов на Кремль поводом к войне, а ответит делом. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Как отметил глава МИД, инцидент — враждебный акт, который Киев не мог совершить «без ведома хозяев».
«Мы ... будем отвечать конкретными действиями. У нас терпения много — есть такая пословица "русские долго запрягают", и так далее», — подчеркнул министр.
Ночью 3 мая два дрона попытались атаковать Кремль, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Дроны вывели из строя системами радиолокационной борьбы. В Киеве заявили о своей непричастности к инциденту.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+4 215 / сут.
Умерли
398 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+6 667 / сут.
- В Госдуме заявили, что Минцифры не разрабатывает регулирование для блогеров
- Телеграм: В США падают банки, а на Кремль - беспилотники
- Экс-военный из Белгорода получил 13 лет колонии за госизмену
- Raiffeisenbank закрыл корсчета всем российским банкам, кроме «дочки»
- В Польше снесли «Памятник благодарности Красной Армии»
- Захарова назвала «мирный план» Зеленского американской методичкой по разжиганию конфликта
- МВД предлагает заменить госконтроль за мигрантами административным надзором
- Лавров: Москва и Нью-Дели обсуждают проблему взаиморасчетов в рупиях
- Глава евродипломатии заявил, что Китай не предоставлял оружие России
- Власти Бали резко ограничат въезд туристов на остров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru