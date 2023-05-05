Лавров пообещал, что Россия ответит делом на атаку дронов на Кремль

Россия не будет рассуждать о том, была ли атака дронов на Кремль поводом к войне, а ответит делом. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Как отметил глава МИД, инцидент — враждебный акт, который Киев не мог совершить «без ведома хозяев».

«Мы ... будем отвечать конкретными действиями. У нас терпения много — есть такая пословица "русские долго запрягают", и так далее», — подчеркнул министр.

Ночью 3 мая два дрона попытались атаковать Кремль, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Дроны вывели из строя системами радиолокационной борьбы. В Киеве заявили о своей непричастности к инциденту.

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ФОТО: РИА Новости
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