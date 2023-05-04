В США назвал Джилл Байден настоящим президентом США

Первая леди США Джилл Байден является настоящим президентом из-за влияния на мужа, сообщил в 19fortyfive экс-сотрудник Конгресса, аналитик Брэндон Вейхерт.

Первая леди США Джилл Байден негласно побывала на Украине

Он сослался на заявление источника Politico о том, что первая леди присутствует на встречах Байдена в Белом доме, слушает доклады и задает вопросы. При этом она не озвучивает решения, но формирует беседу, чтобы все складывалось так, как необходимо ей.

Эксперт при этом называет Байдена слабым умственно и физически.

Ранее Байден назвал себя «мужчиной в расцвете сил», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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