В США назвал Джилл Байден настоящим президентом США
Первая леди США Джилл Байден является настоящим президентом из-за влияния на мужа, сообщил в 19fortyfive экс-сотрудник Конгресса, аналитик Брэндон Вейхерт.
Он сослался на заявление источника Politico о том, что первая леди присутствует на встречах Байдена в Белом доме, слушает доклады и задает вопросы. При этом она не озвучивает решения, но формирует беседу, чтобы все складывалось так, как необходимо ей.
Эксперт при этом называет Байдена слабым умственно и физически.
Ранее Байден назвал себя «мужчиной в расцвете сил», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 214 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+6 549 / сут.
- В США назвал Джилл Байден настоящим президентом США
- Командир спецназа «Ахмат»: бойцы зашли на меловое производство в Белогоровке
- Стало известно о серии взрывов в Киеве и Одессе
- МИД РФ: Россия предупредила Украину и Запад о последствиях контрнаступления ВСУ
- Пентагон: Вашингтон передаст Киеву гаубицы натовского калибра
- Фильма «Вызов» заработал в России 1 млрд рублей
- Подозреваемый в убийстве аниматоров под Краснодаром заявил, что его заставляли взять вину
- Таксист погиб в автоаварии в Подмосковье
- На Украине пожаловались на неуязвимое оружие России
- Кеннеди-младший: Всего пять слов помогли бы Зеленскому избежать конфликта с Москвой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru