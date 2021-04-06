В США намерены выработать вакцину на всех американцев до конца мая
Соединенные Штаты Америки до конца мая планируют выработать достаточное для привития всех совершеннолетних американцев количество вакцин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
По словам Псаки, администрация "все еще находится на пути" к получению необходимого числа доз препарата, однако выразила уверенность в том, что эта цель будет достигнута.
Ранее завод Emergent Biosolutions в Балтиморе, штат Мэриленд, не смог произвести 15 млн доз вакцины компании Johnson & Johnson. Препараты оказались испорченными из-за ошибки в производстве.
Псаки заявила, что данный инцидент не отразится на вакцинации граждан США, так как основной упор сделан на препараты от компаний Moderna и Pfizer.
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