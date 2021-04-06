В США намерены выработать вакцину на всех американцев до конца мая

По словам Псаки, администрация "все еще находится на пути" к получению необходимого числа доз препарата, однако выразила уверенность в том, что эта цель будет достигнута.

Ранее завод Emergent Biosolutions в Балтиморе, штат Мэриленд, не смог произвести 15 млн доз вакцины компании Johnson & Johnson. Препараты оказались испорченными из-за ошибки в производстве.

Псаки заявила, что данный инцидент не отразится на вакцинации граждан США, так как основной упор сделан на препараты от компаний Moderna и Pfizer.