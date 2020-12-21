В США начали вакцинацию против COVID-19 препаратом компании Moderna

По информации агентства, вакцинация началась в штате Коннектикут и первыми прививают медработников. Отмечается, что первая партия поступила в больницу штата в понедельник утром.

Власти США приняли решение использовать для вакцинации от коронавируса препараты двух разработчиков: Pfizer и Moderna была зарегистрирована американскими регуляторами, получив разрешение на чрезвычайное использование.

