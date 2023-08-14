В США истребитель МиГ-23 упал на жилой дом

В США на авиашоу «Гром над Мичиганом» в аэропорту Уиллоу потерпел крушение истребитель МиГ-23, сообщает «РЕН ТВ».

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В воздухе произошел взрыв, после чего самолет упал на жилой дом. Два пилота катапультировались.

О пострадавших не сообщается. Помимо МиГ-23 в шоу были задействованы другие истребители. Пилоты демонстрировали различные трюки.

Ранее сирийский МиГ-23 упал под Дамаском из-за отказа двигателя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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