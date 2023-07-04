На Камчатке разбился истребитель МиГ-31

Истребитель МиГ-31 Воздушно-космических сил РФ разбился при выполнении учебного полёта на Камчатке, сообщило Минобороны.

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Самолет летел без боекомплекта, на место крушения отправлены поисково-спасательные отряды.

Судьба экипажа неизвестна, его ищут поисково-спасательные силы Тихоокеанского флота.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:КамчаткаИстребитель

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