В США испугались за судьбу доллара

Так она отреагировала на предложение российского лидера Владимира Путина переходить в расчетах с другими странами на китайские юани. По словам конгрессвумен, если рухнет американская национальная валюта, то граждане Соединенных Штатов на себе прочувствуют финансовые трудности. Грин обвинила в этом «американских военных, авторов украинского кризиса».

Она также призвала американскую администрацию прекратить прокси-войну с Москвой, пока Вашингтону не был нанесен непоправимый экономический ущерб.

Ранее Марджори Тейлор Грин заявила, что в Соединенных Штатах нет ни одного родителя, который хотел бы гибели своего ребенка ради защиты Украины.

