В США испугались за судьбу доллара
Кризис вокруг Украины обернется негативными последствиями для экономики США, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление члена Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.
Так она отреагировала на предложение российского лидера Владимира Путина переходить в расчетах с другими странами на китайские юани. По словам конгрессвумен, если рухнет американская национальная валюта, то граждане Соединенных Штатов на себе прочувствуют финансовые трудности. Грин обвинила в этом «американских военных, авторов украинского кризиса».
Она также призвала американскую администрацию прекратить прокси-войну с Москвой, пока Вашингтону не был нанесен непоправимый экономический ущерб.
Ранее Марджори Тейлор Грин заявила, что в Соединенных Штатах нет ни одного родителя, который хотел бы гибели своего ребенка ради защиты Украины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+10 940 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+9 899 / сут.
- Лайма Вайкуле после осуждения СВО испугалась, что больше не сможет петь на русском языке
- Ани Лорак высказалась о ситуации на Украине и жизни в России
- ЕС пообещал ввести новые санкции за размещение ядерного оружия в Белоруссии
- Киев требует созвать СБ ООН после размещения ядерного оружия РФ в Белоруссии
- Число пострадавших при взрыве под Тулой выросло до трех
- Министр спорта РФ резко высказался по поводу отношения Карпина к посту тренера сборной
- Два человека стали жертвами взрыва в Киреевске Тульской области
- Пересечь красные линии. В России отреагируют на поставку западного оружия ВСУ
- Путин: Запад пересекает красные и бордовые линии с поставками оружия Киеву
- СМИ: ВСУ теряют до 200 военнослужащих в сутки в боях за Артемовск
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru