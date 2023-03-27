В США испугались за судьбу доллара

Кризис вокруг Украины обернется негативными последствиями для экономики США, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление члена Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

США сомневаются в способности России и Китая создать альтернативу доллару

Так она отреагировала на предложение российского лидера Владимира Путина переходить в расчетах с другими странами на китайские юани. По словам конгрессвумен, если рухнет американская национальная валюта, то граждане Соединенных Штатов на себе прочувствуют финансовые трудности. Грин обвинила в этом «американских военных, авторов украинского кризиса».

Она также призвала американскую администрацию прекратить прокси-войну с Москвой, пока Вашингтону не был нанесен непоправимый экономический ущерб.

Ранее Марджори Тейлор Грин заявила, что в Соединенных Штатах нет ни одного родителя, который хотел бы гибели своего ребенка ради защиты Украины.

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ФОТО: РИА Новости
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