США сомневаются в способности России и Китая создать альтернативу доллару

По ее словам, добиться этого будет «чрезвычайно сложно». Глава Минфина считает, что американский доллар будет долгое время сохранять статус мировой резервной валюты.

Отказ от евро и доллара как мировых резервных валют, подорожание нефти и газа, перенос крупнейших фондовых площадок и финансовой активности в Азию возможны в 2023 году, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

