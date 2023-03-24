США сомневаются в способности России и Китая создать альтернативу доллару
Власти Соединенных Штатов фиксируют за Москвой и Пекином попытки совместного создания альтернативы использованию долларов в расчетах, сообщила министр финансов США Джанет Йеллен.
По ее словам, добиться этого будет «чрезвычайно сложно». Глава Минфина считает, что американский доллар будет долгое время сохранять статус мировой резервной валюты.
Отказ от евро и доллара как мировых резервных валют, подорожание нефти и газа, перенос крупнейших фондовых площадок и финансовой активности в Азию возможны в 2023 году, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+12 512 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 759 / сут.
- США сомневаются в способности России и Китая создать альтернативу доллару
- Установлен лимит операций без PIN-кода по платежным стикерам
- Еврокомиссия намерена бороться с обходом антироссийских санкций
- Стало известно об истерике Зеленского на саммите Евросоюза
- РФС не планирует обсуждать вопрос о переходе в Азию на ближайшем заседании исполкома
- В США пилот самолета потерял сознание во время рейса
- СМИ: Пхеньян провел испытания новой системы подводного ядерного оружия
- Дания пригласила Nord Stream принять участие в подъеме «объекта» возле «Северных потоков»
- Блинкен рассказал, хватит ли выделенных Конгрессом денег для поддержки Украины
- Роналду установил рекорд по числу матчей за национальные сборные
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru