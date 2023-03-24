США сомневаются в способности России и Китая создать альтернативу доллару

Власти Соединенных Штатов фиксируют за Москвой и Пекином попытки совместного создания альтернативы использованию долларов в расчетах, сообщила министр финансов США Джанет Йеллен.

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По ее словам, добиться этого будет «чрезвычайно сложно». Глава Минфина считает, что американский доллар будет долгое время сохранять статус мировой резервной валюты.

Отказ от евро и доллара как мировых резервных валют, подорожание нефти и газа, перенос крупнейших фондовых площадок и финансовой активности в Азию возможны в 2023 году, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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ФОТО: РИА Новости
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