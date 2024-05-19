Зрители покинули концерт Верки Сердючки в Киеве из-за песен на русском языке
Выступающий под псевдонимом Верка Сердючка украинский исполнитель Андрей Данилко попал в скандал во время концерта в Киеве, пишет издание ТСН.
Отмечается, что в числе прочих Данилко исполнил обновленную версию песни Dancing Lasha Tumbai. После начала спецоперации исполнитель переименовал композицию в Dancing Russia Goodbye.
При этом ряд песен, написанных песен до начала конфликта, Данилко исполнил на русском языке. Из-за этого возмущенные зрители начали покидать мероприятие, не дожидаясь конца выступления.
Ранее стало известно, что Данилко пожизненно запретили въезжать в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Причиной стали обвинения в разжигании межнациональной розни во время концерта в Дубае, передает «Радиоточка НСН».
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