СМИ: свадьбы в России подорожают на 30-50%

Одной из причин подорожания издание назвало требования клиентов организовать праздник в максимально сжатые сроки. Отмечается, что люди стали реже планировать свадьбы заранее и начали действовать спонтаннее.

Большая часть суммы уйдет на банкет. Подорожала аренда заведений и меню. Также стала выше цена на услуги стилистов, фотографов и видеооператоров.

Кроме того, подорожали свадебные наборы, алкоголь и обручальные кольца.

По данным Федеральной нотариальной палаты, россияне стали чаще оформлять брачные договоры и делить имущество. Наиболее выраженная тенденция наблюдается в Крыму (+88,6%), в Смоленской (+46%) и Калининградской (+36,3%) областях, передает «Радиоточка НСН».

