СМИ: свадьбы в России подорожают на 30-50%
В ближайшие месяцы сыграть свадьбу в России станет на 30-50% дороже по сравнению с летом прошлого года, утверждает Telegram-канал Mash.
Одной из причин подорожания издание назвало требования клиентов организовать праздник в максимально сжатые сроки. Отмечается, что люди стали реже планировать свадьбы заранее и начали действовать спонтаннее.
Большая часть суммы уйдет на банкет. Подорожала аренда заведений и меню. Также стала выше цена на услуги стилистов, фотографов и видеооператоров.
Кроме того, подорожали свадебные наборы, алкоголь и обручальные кольца.
По данным Федеральной нотариальной палаты, россияне стали чаще оформлять брачные договоры и делить имущество. Наиболее выраженная тенденция наблюдается в Крыму (+88,6%), в Смоленской (+46%) и Калининградской (+36,3%) областях, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru