Mehr: президент Ирана не пострадал при жесткой посадке вертолета

Вертолету пришлось сесть из-за плохих погодных условий и сниженной видимости. Вместе с президентом на борту присутствовал министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян.

По данным Mehr, Раиси не пострадал. В данный момент он едет в составе кортежа в город Тебриз.

Отмечается, что после посадки вертолета люди из окружения президента связались с командным центром. Это дает надежду, что погибших в результате инцидента нет, говорится в сообщении.

Как заявляли СМИ, незадолго до крушения президент Ирана встречался с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым на границе двух стран, отмечает «Радиоточка НСН».

