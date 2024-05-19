Mehr: президент Ирана не пострадал при жесткой посадке вертолета
Глава Ирана Ибрахим Раиси не пострадал при жесткой посадке вертолета в регионе Восточный Азербайджан на северо-западе страны, передает агентство Mehr.
Вертолету пришлось сесть из-за плохих погодных условий и сниженной видимости. Вместе с президентом на борту присутствовал министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян.
По данным Mehr, Раиси не пострадал. В данный момент он едет в составе кортежа в город Тебриз.
Отмечается, что после посадки вертолета люди из окружения президента связались с командным центром. Это дает надежду, что погибших в результате инцидента нет, говорится в сообщении.
Как заявляли СМИ, незадолго до крушения президент Ирана встречался с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым на границе двух стран, отмечает «Радиоточка НСН».
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