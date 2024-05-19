В Москве возобновили движение поездов на МЦК

В столице восстановили движение поездов на Московском центральном кольце. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

По данным источника, с 16:02 по московскому времени перестали ходить поезда, которые следуют против часовой стрелки. При этом сообщалось, что участок МЦК перестал работать по техническим причинам.