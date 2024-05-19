В Москве возобновили движение поездов на МЦК
В столице восстановили движение поездов на Московском центральном кольце. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.
По данным источника, с 16:02 по московскому времени перестали ходить поезда, которые следуют против часовой стрелки. При этом сообщалось, что участок МЦК перестал работать по техническим причинам.
Сейчас они функционируют в штатном режиме.
Ранее эксперт-аналитик Европейского железнодорожного агентства Роман Мюнге в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что сокращение времени в пути между Москвой и Сочи на поезде до 16 часов приведет к колоссальным убыткам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru