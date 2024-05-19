Вертолет с президентом Ирана Раиси совершил жесткую посадку
Перевозивший президента Ирана Ибрахима Раиси вертолет совершил жесткую посадку, сообщил государственный телеканал исламской республики IRIB.
Вертолет совершил посадку в Восточном Азербайджане из-за сложных погодных условий. По данным СМИ, в районе наблюдается сильный туман и снижена видимость.
До места происшествия пытаются добраться команды спасателей. Информации о состоянии главы государства пока не поступало.
Ранее президент Ирана поставил условие для начала прямых переговоров с США. По словам Раиси, Вашингтон должен снять санкции с исламской республики, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru