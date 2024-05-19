Вертолет с президентом Ирана Раиси совершил жесткую посадку

Перевозивший президента Ирана Ибрахима Раиси вертолет совершил жесткую посадку, сообщил государственный телеканал исламской республики IRIB.

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Вертолет совершил посадку в Восточном Азербайджане из-за сложных погодных условий. По данным СМИ, в районе наблюдается сильный туман и снижена видимость.

До места происшествия пытаются добраться команды спасателей. Информации о состоянии главы государства пока не поступало.

Ранее президент Ирана поставил условие для начала прямых переговоров с США. По словам Раиси, Вашингтон должен снять санкции с исламской республики, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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