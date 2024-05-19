При пожаре в жилом доме под Пермью погибли три человека

Жертвами пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Ныроб Пермского края стали три человека, заявили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

В Бурятии загорелся мусорный полигон

По данным ведомства, среди погибших двое детей. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Пожар произошел на Лесной улице. Обнаружены тела детей 2020 и 2021 годов рождения и 26-летней женщины.

Ранее в международном аэропорту Минеральных Вод произошел пожар. Воздушная гавань не приостанавливала прием самолетов, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:Следственный Комитет РфПожарПермский Край

Горячие новости

Все новости

партнеры