При пожаре в жилом доме под Пермью погибли три человека
Жертвами пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Ныроб Пермского края стали три человека, заявили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.
По данным ведомства, среди погибших двое детей. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).
Пожар произошел на Лесной улице. Обнаружены тела детей 2020 и 2021 годов рождения и 26-летней женщины.
Ранее в международном аэропорту Минеральных Вод произошел пожар. Воздушная гавань не приостанавливала прием самолетов, отмечает «Радиоточка НСН».
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