При пожаре в жилом доме под Пермью погибли три человека

По данным ведомства, среди погибших двое детей. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Пожар произошел на Лесной улице. Обнаружены тела детей 2020 и 2021 годов рождения и 26-летней женщины.

Ранее в международном аэропорту Минеральных Вод произошел пожар. Воздушная гавань не приостанавливала прием самолетов, отмечает «Радиоточка НСН».

