В США исключили возможность внешнего влияния на президентские выборы

Ни одно иностранное государство не способно повлиять на ход выборов президента США. Такое заявление сделал глава Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре Министерства внутренней безопасности (МВБ) Кристофер Кребс в эфире телеканала FOX News.

Он отметил, что возглавляемое им агентство отслеживает 95% голосов, уже отданных избирателями. Кребс добавил, что совместно с другими службами МВБ может нейтрализовать любую угрозу в киберпространстве в течение 27 часов.

Ранее глава Национальной разведки США сообщил, что Россия и Иран пытались получить информацию о регистрации американских избирателей.

Выборы президента США назначены на 3 ноября.

Ранее оба кандидата в президенты США, Джо Байден и Дональд Трамп, обвинили Россию в желании их поражения.