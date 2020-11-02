В США исключили возможность внешнего влияния на президентские выборы
Ни одно иностранное государство не способно повлиять на ход выборов президента США. Такое заявление сделал глава Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре Министерства внутренней безопасности (МВБ) Кристофер Кребс в эфире телеканала FOX News.
Он отметил, что возглавляемое им агентство отслеживает 95% голосов, уже отданных избирателями. Кребс добавил, что совместно с другими службами МВБ может нейтрализовать любую угрозу в киберпространстве в течение 27 часов.
Ранее глава Национальной разведки США сообщил, что Россия и Иран пытались получить информацию о регистрации американских избирателей.
Выборы президента США назначены на 3 ноября.
Ранее оба кандидата в президенты США, Джо Байден и Дональд Трамп, обвинили Россию в желании их поражения.
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