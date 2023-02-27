В Крыму предложили пересмотреть статус Аляски

Российский статус Крыма не подлежит обсуждению, а статус Аляски стоило бы пересмотреть. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, передает РИА Новости.

По его словам, стоит разобраться во всех юридических тонкостях, кому принадлежит Аляска и вернуть ее состав России.