В Крыму предложили пересмотреть статус Аляски

Российский статус Крыма не подлежит обсуждению, а статус Аляски стоило бы пересмотреть. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, передает РИА Новости.

По его словам, стоит разобраться во всех юридических тонкостях, кому принадлежит Аляска и вернуть ее состав России.

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Такое заявление Гемпель сделал в ответ на слова советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана, который сообщил, что власти Соединенных Штатов могут в будущем пересмотреть вопрос о принадлежности Крым.

Гемпель назвал слова Салливана попыткой отторгнуть часть суверенной территории России.

Ранее в Крыму назвали бредом слова Зеленского о возвращении полуострова. Зампред Госсовета Крыма Владимир Бобков заявил НСН, что максимум, на что способна Украина - это диверсии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АляскаКрым
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