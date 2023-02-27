В Крыму предложили пересмотреть статус Аляски
Российский статус Крыма не подлежит обсуждению, а статус Аляски стоило бы пересмотреть. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, передает РИА Новости.
По его словам, стоит разобраться во всех юридических тонкостях, кому принадлежит Аляска и вернуть ее состав России.
Такое заявление Гемпель сделал в ответ на слова советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана, который сообщил, что власти Соединенных Штатов могут в будущем пересмотреть вопрос о принадлежности Крым.
Гемпель назвал слова Салливана попыткой отторгнуть часть суверенной территории России.
Ранее в Крыму назвали бредом слова Зеленского о возвращении полуострова. Зампред Госсовета Крыма Владимир Бобков заявил НСН, что максимум, на что способна Украина - это диверсии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 580 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+9 250 / сут.
- СМИ: Два человека пострадали при взрыве газа в Ульяновске
- Лавров: Москва сорвала планы Запада по расчленению и изоляции России
- В Севастополе задержали двух агентов спецслужб Украины
- СМИ: Российские артиллеристы уничтожили шесть автомобилей ВСУ под Херсоном
- Пекин ответил на заявление Зеленского о встрече с Си Цзиньпином
- Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Закарпатье
- В Крыму предложили пересмотреть статус Аляски
- В сети «Вкусно - и точка» появился аналог «Биг Мака»
- СМИ: Связи России и Китая в космосе ухудшились
- Умер политолог Глеб Павловский
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru