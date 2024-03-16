В США идентифицировали обломки британского военного корабля XVII века
Специалисты идентифицировали британский военный корабль XVII века, затонувший на побережье Флориды почти 300 лет назад. Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на представителей нацпарка «Драй-Тортугас».
Впервые обломки корабля обнаружили в 1993 году. По данным археологов, судно оказалось военным HMS Tyger - построенным в 1647 году четырехсортным 50-пушечным фрегатом.
Ученые считают, что корабль сел на мель у побережья Флориды в 1742 году, предположительно, его вынесло на риф во время англо-испанской Войны за ухо Дженкинса. По мнению специалистов, около 300 членов экипажа судна высадились на необитаемый остров.
Ранее стало известно, что со дна Таганрогского залива достанут пароход, построенный в 1899 году и ходивший под именем «Чичерин».
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