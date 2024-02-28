В Таганроге достанут со дна снявшийся в «12 стульях» старинный пароход
Со дна Таганрогского залива достанут пароход, попавший в кадры фильма «12 стульев» режиссера Леонида Гайдая.
Правительство Ростовской области начало разработку документации по уборке парохода. Судно построено в 1899 году, пишет «ФедералПресс».
Отмечается, что пароход мешает ремонту и эксплуатации сооружений порта. О дальнейшей судьбе судна информации нет.
В «12 стульях» пароход носил название «Скрябин». В реальности он ходил под именем «Чичерин».
Ранее сообщалось, что в возрасте 73 лет скончался советский актер и поэт Олег Севастьянов. Он стал известен благодаря фильмам «12 стульев», «Бронзовая птица» и «Жердяйчик», передает «Радиоточка НСН».
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