В Таганроге достанут со дна снявшийся в «12 стульях» старинный пароход

Правительство Ростовской области начало разработку документации по уборке парохода. Судно построено в 1899 году, пишет «ФедералПресс».

Отмечается, что пароход мешает ремонту и эксплуатации сооружений порта. О дальнейшей судьбе судна информации нет.

В «12 стульях» пароход носил название «Скрябин». В реальности он ходил под именем «Чичерин».

Ранее сообщалось, что в возрасте 73 лет скончался советский актер и поэт Олег Севастьянов. Он стал известен благодаря фильмам «12 стульев», «Бронзовая птица» и «Жердяйчик», передает «Радиоточка НСН».

