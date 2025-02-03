В США идентифицировали 55 тел погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

Американские власти идентифицировали тела погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление руководителя пожарной охраны и скорой помощи города Джона Доннелли.

СМИ: Пилот разбившегося в США самолета пытался уйти от столкновения

По его словам, речь идет о 55 телах.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что трагедия, произошедшая в небе над Вашингтоном, потрясла многих, в том числе граждан других стран, находившихся на борту. Он подчеркнул, что среди погибших были россияне, которых он назвал талантливыми людьми, и выразил сожаление в связи с их гибелью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СШАКрушение Самолёта

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