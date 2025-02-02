СМИ: Пилот разбившегося в США самолета пытался уйти от столкновения

Газета пишет, что он пытался выполнить маневр в последний момент. По данным бортового самописца лайнера, на момент столкновения авиалайнер находился на высоте 99 метров, при этом непосредственно перед крушением незначительно изменил угол наклона.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что трагедия, произошедшая в небе над Вашингтоном, потрясла многих, в том числе граждан других стран, находившихся на борту. Он подчеркнул, что среди погибших были россияне, которых он назвал талантливыми людьми, и выразил сожаление в связи с их гибелью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

