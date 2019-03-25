Американский политолог: Доклад Мюллера не улучшит отношений с Россией

Экс-советник руководства Республиканской партии в Сенате США Джеймс Джатрас заявил НСН, что отсутствие доказательств сговора Трампа с Москвой не помешает кампании по демонизации России.



Спецпрокурор США Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между Дональдом Трампом и Россией. Отчет об итогах 22-месячного расследования генпрокурор США Уильям Барр передал Конгрессу. В документе говорится, что «расследование не установило, чтобы участники кампании Трампа или кто-либо связанный с ними вступил в сговор или координировался с Россией в ее попытках повлиять на выборы президента США в 2016 году». Спецпрокурор США также не смог установить, что Трамп воспрепятствовал правосудию и тем самым совершил преступление.

Тем не менее, атаки на нынешнего президента Соединенных Штатов только начинаются, заявил в интервью НСН бывший американский дипломат и экс-советник руководства Республиканской партии в Сенате США Джеймс Джатрас.

«Демократы будут использовать это как отправную точку, чтобы продолжать копаться в личных и деловых делах Трампа, чтобы найти что-то, за что они смогут привлечь его к ответственности», - сказал американский политолог.

Стоит отметить, что в отчете, представленном Конгрессу, сообщается, что Мюллер установил несколько случаев «российского вмешательства» в американские президентские выборы. В частности, спецпрокурор США доложил, что «Агентство интернет-исследований», которое также называют «фабрикой троллей», распространяло дезинформацию в соцсетях, чтобы разобщить американских граждан и повлиять на итоги голосования. Также Мюллер установил, что электронная почта соперника Трампа на выборах 2016 года, экс-госсекретаря Штатов Хиллари Клинтон была взломана хакерами, связанными с Россией. Спецпрокурор не установил связей кампании Трампа ни с «фабрикой троллей», ни с хакерами.

По словам собеседника, улучшения отношений с Россией после публикации доклада Мюллера ждать не стоит.

«Да, нет никакого "сговора", но с другой стороны, отчет будет восприниматься как доказательство того, что Россия "вмешалась" в наши выборы, и как причина для продолжения кампании по демонизации России. В этом смысле ничего не поменялось. Мы продолжим шипеть об этом до конца президентства Трампа. Если кто-то в Москве думает, что Трамп теперь сможет делать шаги в сторону нормализации отношений, они, к сожалению, ошибаются», - посетовал бывший американский дипломат.

Добавим, что президент Трамп расценил итоги расследования Мюллера как полное оправдание своей персоны. «Ни сговора, ни препятствования, полное и абсолютное оправдание», - написал американский лидер в Twitter.