В США считают «вмешательство РФ» трагичнее Перл-Харбора
Американские СМИ приравняли приписываемое России вмешательство в выборы президента США с атакой на Перл-Харбор в 1941 году.
Аналитик телеканала ABC News Мэттью Дауд сравнил так называемое «российское вмешательство» в выборы президента США в 2016 году с атакой японцев на американскую гавань Перл-Харбор во ходе Второй мировой войны. По его словам, последствия «российского вмешательства» намного серьезнее, сообщает НСН.
Дауд пишет, что после неожиданной атаки на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года, которая стоила США более чем двух тысяч жизней, американцы по всей стране объединились и вместе «победили самодержавный режим в течение четырех лет». Аналитик ABC News считает, что 70 с лишним лет спустя произошло нечто соразмерное одной из крупнейших американских трагедий.
«В 2015 и 2016 годах другой тоталитарный противник атаковал нашу демократию с помощью различных средств кибервойны. Эти действия российского государства были прямым нападением на нашу республику, которое подорвало веру в один из наших самых фундаментальных институтов - голосование за президента Соединенных Штатов. Но вместо того, чтобы объединить нашу страну, этот акт войны посеял невероятный раздор и усугубил разногласия, которые мы видим в Америке», — пишет американский аналитик.
Автор отмечает, что конечно, потеря тысячей жизней отличается от влияния на выборы и атаки на демократические институты, но подчеркивает, что и то, и то является актом войны.
«Можно сказать, что Россия оказала более значимое и более глубокое негативное влияние на нашу американскую республику, чем последствия того, что Япония сделала с Соединенными Штатами, в долгосрочной перспективе. В 1941 году каждая раса, каждая религия и каждый регион объединились с помощью общих ценностях, чтобы решительно и четко ответить на вызов. Сегодня мы еще более разделены, чем были до того, как на нас напала Россия, и Белый дом все еще не ответил напавшим на нас», — заявляет аналитик ABC News.
В этой связи автор призывает американцев объединиться, несмотря на разные политические взгляды, чтобы вместе «сражаться с Россией».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей