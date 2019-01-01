В США считают «вмешательство РФ» трагичнее Перл-Харбора

Аналитик телеканала ABC News Мэттью Дауд сравнил так называемое «российское вмешательство» в выборы президента США в 2016 году с атакой японцев на американскую гавань Перл-Харбор во ходе Второй мировой войны. По его словам, последствия «российского вмешательства» намного серьезнее, сообщает НСН.

Дауд пишет, что после неожиданной атаки на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года, которая стоила США более чем двух тысяч жизней, американцы по всей стране объединились и вместе «победили самодержавный режим в течение четырех лет». Аналитик ABC News считает, что 70 с лишним лет спустя произошло нечто соразмерное одной из крупнейших американских трагедий.

«В 2015 и 2016 годах другой тоталитарный противник атаковал нашу демократию с помощью различных средств кибервойны. Эти действия российского государства были прямым нападением на нашу республику, которое подорвало веру в один из наших самых фундаментальных институтов - голосование за президента Соединенных Штатов. Но вместо того, чтобы объединить нашу страну, этот акт войны посеял невероятный раздор и усугубил разногласия, которые мы видим в Америке», — пишет американский аналитик.