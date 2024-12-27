Минтранс Казахстана: На борту упавшего Embraer взорвался кислородный баллон
27 декабря 202401:32
На борту упавшего близ Актау авиалайнера Azerbaijan Airlines перед крушением взорвался кислородный баллон, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на заявление министра транспорта Казахстана Марата Карабаева.
По его словам, это произошло в салоне для пассажиров, а находившиеся там люди начали терять сознание.
Ранее в Казахстане назвали спекуляциями сообщения об обстреле самолета в Актау, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru