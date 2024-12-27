Минтранс Казахстана: На борту упавшего Embraer взорвался кислородный баллон

На борту упавшего близ Актау авиалайнера Azerbaijan Airlines перед крушением взорвался кислородный баллон, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на заявление министра транспорта Казахстана Марата Карабаева.

На месте крушения самолета близ Актау обнаружены два бортовых самописца

По его словам, это произошло в салоне для пассажиров, а находившиеся там люди начали терять сознание.

Ранее в Казахстане назвали спекуляциями сообщения об обстреле самолета в Актау, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС Казахстана
ТЕГИ:КазахстанКрушение Самолета

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