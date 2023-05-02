В США достижение потолка госдолга ждут к 1 июня

Американские власти могут исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка государственного долга 1 июня, сообщила Конгрессу министр финансов Джанет Йеллен, сообщает РИА Новости.

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Она назвала это «наилучшей оценкой». Как отметила глава Минфина, это произойдёт, если конгрессмены не повысят или не остановят долговой лимит к тому времени.

Дефолт в США исключен, поскольку это будет означать банкротство страны, планку госдолга также поднимут. Об этом НСН заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.

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ФОТО: pixabay.com
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