В США достижение потолка госдолга ждут к 1 июня

Она назвала это «наилучшей оценкой». Как отметила глава Минфина, это произойдёт, если конгрессмены не повысят или не остановят долговой лимит к тому времени.

Дефолт в США исключен, поскольку это будет означать банкротство страны, планку госдолга также поднимут. Об этом НСН заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.

