Захарова оценила желание США повысить потолок госдолга

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила о необходимости повысить потолок госдолга страны, так как в противном случае страну ждет «финансовая катастрофа». При этом дефолт в Соединенных Штатах спровоцирует «потерю доверия» к Вашингтону и доллару.

Комментируя слова министра, Захарова отметила, что «банкроты хотят напечатать еще денег, увеличить себе кредит» и не потерять лидерство.

«Анекдот. Или тема будущего форума в давосской деревне. Одна из секций может называться "Потолки - новое дно американской экономики"», — указала представитель МИД.

Ранее Захарова обвинила США в «сегрегации» журналистов, пишет РИА ФАН. Дипломат напомнила, что не так давно пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не давала высказаться корреспонденту Today News Africa Саймону Атебе.

