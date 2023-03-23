Захарова оценила желание США повысить потолок госдолга
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала США «банкротами», которые хотят остаться в лидерах. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.
Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила о необходимости повысить потолок госдолга страны, так как в противном случае страну ждет «финансовая катастрофа». При этом дефолт в Соединенных Штатах спровоцирует «потерю доверия» к Вашингтону и доллару.
Комментируя слова министра, Захарова отметила, что «банкроты хотят напечатать еще денег, увеличить себе кредит» и не потерять лидерство.
«Анекдот. Или тема будущего форума в давосской деревне. Одна из секций может называться "Потолки - новое дно американской экономики"», — указала представитель МИД.
Ранее Захарова обвинила США в «сегрегации» журналистов, пишет РИА ФАН. Дипломат напомнила, что не так давно пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не давала высказаться корреспонденту Today News Africa Саймону Атебе.
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