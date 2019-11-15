В США до суда арестован экстрадированный россиянин Бурков

Отмечается, что он будет находится под арестом до суда, дата которого не называется. По данным агентства, Буркову грозит до 80 лет тюрьмы по 5 преступлениям, в которых он обвиняется.

Бурков был зaдержaн в Изрaиле в 2015 году по зaпросу СШA по подозрению в «хaкерской деятельности». Ранее НСН писала, что Алексей Бурков был экстрадирован из Израиля в США, где предстанет перед судом по обвинению в киберпреступлениях.

Посольство РФ в США направило ноту протеста в госдепартамент в связи с экстрадицией Буркова.

