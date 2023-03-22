В США дефицит антибиотиков и детских лекарств
В США наблюдается острая нехватка детских лекарств и антибиотиков, говорится в докладе сенатского комитета по внутренней безопасности, сообщает ТАСС.
По мнению американских законодателей, нехватка важнейших препаратов растет, и это представляет угрозу национальной безопасности.
Как отмечается, только за последний год дефицит лекарств увеличился почти на 30%.
В американском Сенате считают, что кризисная ситуация в фармакологии США обусловлена экономическими факторами, зависимостью от иностранных производителей и разрушением цепочек поставок.
«За последние несколько десятилетий многие производители переехали из США за границу, поскольку правительства других стран предложили им налоговые и логистические льготы, а также меньшее количество регулирующих актов», - говорится в докладе.
Ранее, как сообщала НСН, Минфин США разрешил сделки с РФ по удобрениям, продовольствию и лекарствам.
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