В США дефицит антибиотиков и детских лекарств

В американском Сенате считают, что кризисная ситуация в фармакологии США обусловлена экономическими факторами, зависимостью от иностранных производителей и разрушением цепочек поставок.

«За последние несколько десятилетий многие производители переехали из США за границу, поскольку правительства других стран предложили им налоговые и логистические льготы, а также меньшее количество регулирующих актов», - говорится в докладе.

Ранее, как сообщала НСН, Минфин США разрешил сделки с РФ по удобрениям, продовольствию и лекарствам.

