В США дефицит антибиотиков и детских лекарств

В США наблюдается острая нехватка детских лекарств и антибиотиков, говорится в докладе сенатского комитета по внутренней безопасности, сообщает ТАСС.

По мнению американских законодателей, нехватка важнейших препаратов растет, и это представляет угрозу национальной безопасности.

Как отмечается, только за последний год дефицит лекарств увеличился почти на 30%.

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В американском Сенате считают, что кризисная ситуация в фармакологии США обусловлена экономическими факторами, зависимостью от иностранных производителей и разрушением цепочек поставок.

«За последние несколько десятилетий многие производители переехали из США за границу, поскольку правительства других стран предложили им налоговые и логистические льготы, а также меньшее количество регулирующих актов», - говорится в докладе.

Ранее, как сообщала НСН, Минфин США разрешил сделки с РФ по удобрениям, продовольствию и лекарствам.

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ФОТО: РИА Новости
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