Минфин США разрешил сделки с РФ по удобрениям, продовольствию и лекарствам

Министерство финансов США сняло ограничения на ряд сделок с РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

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По решению ведомства, возобновятся транзакции с РФ, которые связаны с удобрениями, продовольствием, лекарствами и медоборудованием.

Также ограничения были сняты с дочерней организации Альфа-банка в Казахстане и компании Gazprom Germania.

Ранее в конце марта 2022 года США причислили удобрения к продуктам первой необходимости, тем самым выведя их из под возможных санкций.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАМинфин
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