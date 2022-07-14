Минфин США разрешил сделки с РФ по удобрениям, продовольствию и лекарствам
14 июля 202222:15
Министерство финансов США сняло ограничения на ряд сделок с РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
По решению ведомства, возобновятся транзакции с РФ, которые связаны с удобрениями, продовольствием, лекарствами и медоборудованием.
Также ограничения были сняты с дочерней организации Альфа-банка в Казахстане и компании Gazprom Germania.
Ранее в конце марта 2022 года США причислили удобрения к продуктам первой необходимости, тем самым выведя их из под возможных санкций.
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14 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru