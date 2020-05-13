В США дали новый прогноз по числу жертв COVID-19
К августу число жертв COVID-19 в Соединенных Штатах может составить 147 тысяч человек. Как сообщает CNN, такой прогноз дал директор Института оценки и измерения показателей здоровья при Университете штата Вашингтон, доктор Кристофер Мюррей. Специалист подчеркнул, что ранее ученые полагали, что США будут следовать новозеландской модели – она заключается в поддерживании поддерживать социального дистанцирования до тех пор, пока распространение коронавирусной инфекции не достигнет очень низкого уровня. Однако, как отметил Мюррей, этого не произошло.
Ранее институт предсказывал 134 тысяч смертей от COVID-19 в США, что было вдвое больше предыдущих прогнозов. Такой резкий рост специалисты связывали с ослаблением карантинных мер отмечает РЕН ТВ.
Между тем, по данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на утро 13 мая, в Соединенных Штатах выявлено 1,369 млн зараженных коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали более 82 тысяч человек.
Ранее НСН писала, что президент США Дональд Трамп считает, что коронавирус нового типа просто исчезнет сам по себе. По словам главы Белого дома, это мнение основывается на заявлениях медиков. При этом он отметил, что, когда это произойдет, точно сказать нельзя. Американский лидер также добавил, что наличие вакцины против вируса "будет полезно".
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