У личного помощника Трампа обнаружен коронавирус

Член военно-морского флота США, который является одним личных помощников президента США Дональда Трампа, получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает CNN.

«Медицинское подразделение Белого дома недавно уведомило нас, что военнослужащий Соединенных Штатов, работающий в кампусе Белого дома, дал положительный результат на коронавирус», - приводится в сообщении телеканала слова заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли. «Президент и вице-президент с тех пор дали отрицательный результат на вирус, и они остаются здоровыми», - уточнил он.

Согласно источнику телеканала, Трамп был расстроен, когда ему сообщили, что его помощник получил положительный результат на коронавирус.

Напомним, в США наблюдается наибольшее число заражений коронавирусом в мире. По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране зарегистрировано более 1,22 млн случаев заражения коронавирусом, скончались более 73,4 тыс. человек.