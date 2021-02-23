В США число жертв коронавируса превысило полмиллиона
23 февраля 202100:58
Число жертв коронавируса в США превысило полмиллиона человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на университет Джонса Хопкинса.
Так, общее число умерших от COVID составило 500 071. США являются страной с наибольшим числом смертей среди пациентов с коронавирусом.
Ранее президент США Джо Байден объявил траур в память об американцах, умерших за всё время пандемии COVID-19 от последствий заражения коронавирусом.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru