В США число жертв коронавируса превысило полмиллиона

Число жертв коронавируса в США превысило полмиллиона человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на университет Джонса Хопкинса.

ВОЗ: Данных об опасности вакцин от коронавируса не поступало

Так, общее число умерших от COVID составило 500 071. США являются страной с наибольшим числом смертей среди пациентов с коронавирусом.

Ранее президент США Джо Байден объявил траур в память об американцах, умерших за всё время пандемии COVID-19 от последствий заражения коронавирусом.

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ФОТО: РИА Новости
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