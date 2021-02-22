ВОЗ: Данных об опасности вакцин от коронавируса не поступало

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не получала данных об опасности использования каких-либо вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге сообщила главный научный сотрудник организации Сумия Сваминатан.

Эксперт ВОЗ отметила, что каждая страна мира самостоятельно ведет мониторинг безопасности вакцин. ВОЗ при этом занимается координационными аспектами.

Сваминатан уточнила, что в организации есть Глобальный консультативный комитет по безопасности вакцин, который еженедельно рассматривает сведения, поступающие от разных стран, производителей и регуляторов.

«Сейчас уже введено 200 млн доз вакцин в различных странах, и нет никаких сигналов в плане безопасности, которые вызывали бы у нас серьезную обеспокоенность», — цитирует эксперта ТАСС.

Сваминатан подчеркнула, что ВОЗ продолжит мониторинг и обработку поступающих данных.

С начала пандемии COVID-19 в мире зарегистрировано более 111,4 млн заболевших, свыше 2,4 млн пациентов скончались.

