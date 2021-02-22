Байден объявил траур в память о жертвах пандемии COVID-19

Глава США Джо Байден объявил траур в память об американцах, умерших за всё время пандемии COVID-19 от последствий заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

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По словам Псаки, все флаги в США будут приспущены пять дней. Байден и вице-президент Камала Харрис в понедельник 22 февраля проведут церемонию, на которой зажгут свечи для поминовения погибших. Глава государства выступит с речью, затем пройдет минута молчания.

По последним данным, в США от последствий заражения скончались 500 тысяч человек. Всего в США коронавирусной инфекцией заразились 28 млн человек.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПандемияПогибшиеТраурДжо Байден
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