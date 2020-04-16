В США число жертв коронавируса превысило 31 тысячу
В США число летальных исходов среди пациентов с положительным тестом на коронавирус возросло до 31 015. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, собирающий статистику по данным федеральных и местных властей.
Отмечается, что общее число заражений на текущий момент составляет 640 тысяч, из которых вылечились 52 тысячи пациентов.
Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что страна прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Согласно последним данным ВОЗ, в мире подтверждено более 1,9 млн случаев заражения, общее число смертей - 123 тысячи человек.
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