В США число жертв коронавируса превысило 31 тысячу

В США число летальных исходов среди пациентов с положительным тестом на коронавирус возросло до 31 015. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, собирающий статистику по данным федеральных и местных властей.

Отмечается, что общее число заражений на текущий момент составляет 640 тысяч, из которых вылечились 52 тысячи пациентов.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что страна прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире подтверждено более 1,9 млн случаев заражения, общее число смертей - 123 тысячи человек.

