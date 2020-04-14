В США число жертв коронавируса превысило 25 тысяч

Количество летальных исходов от последствий заражения коронавирусом COVID-2019 превысило 25 тысяч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Согласно его данным, с 11 апреля количество смертей выросло на 5 тысяч. Таким образом, за весь период распространения коронавируса скончались 25 239. Число выздоровевших на данный момент составляет 44 364, общее число заражений - 592 743.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что число смертей от коронавируса в стране будет гораздо меньше 100 тысяч.

Университет Джонса Хопкинса ведет статистику по ситуации с коронавирусом на основе данных федеральных и местных властей.



