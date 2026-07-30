Основателя крупнейшего майнера РФ отправили в СИЗО за мошенничество с компанией Дерипаски

Ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Размер предполагаемого ущерба оценивается в сумму около 1 млрд рублей. Бизнесмена задержали в конце января 2026 года. После предъявления нового обвинения Замоскворецкий районный суд Москвы изменил Рунцу меру пресечения: предпринимателя отправили в СИЗО на два месяца. До этого он находился под домашним арестом по другому уголовному делу — о сокрытии денежных средств от взыскания налогов.

Следствие считает, что клиенты BitRiver перечисляли компаниям группы Рунца деньги под видом оплаты вычислительных услуг дата-центров, однако использовали оборудование для майнинга криптовалют. Эта схема позволяла учитывать выплаты как расходы и снижать налогооблагаемую прибыль. Защита Рунца указала, что налоговая задолженность была полностью погашена добровольно.

BitRiver была основана в 2017 году, компания - крупнейший оператор дата-центров и импортер оборудования для майнинга в России. Состояние Рунца на сентябрь 2024 года оценивалось в $230 млн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

