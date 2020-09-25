В США число заражений коронавирусом превысило 7 млн

Согласно его данным, число летальных исходов в стране превысило 203 тысячи, среди выздоровевших 2,7 млн. Больше всего заражений зафиксировано в Калифорнии (более 800 тыс.), Техас (747 тыс.), Флорида (695 тыс.) и Нью-Йорк (453 тыс.)

По данным университета, за время пандемии коронавирусом заразились 32,2 млн человек, из которых 983 тыс. скончались. В России число заражений превысило 1,1 млн, умело 20 тысяч человек, выздоровело более 934 тыс.





