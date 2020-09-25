Чехия ужесточит ограничения на фоне роста заражений COVID-19
Власти Чехии намерены со следующей недели ужесточить ограничения на фоне роста числа заражений коронавирусом. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минздрав Чехии.
По данным Минздрава страны, ограничения, в первую очередь, будут регулировать скопления людей. Сегодня в Чехии разрешены мероприятия с участием до 2 тыс. человек на открытом воздухе и до 1 тыс. – в закрытых пространствах. Также соблюдается масочный режим в общественном транспорте и других местах массового скопления людей.
Как отмечает агентство, в Чехии за последние две недели прирост по заражениям коронавирусом был одним из самых больших в Европе. Всего за пандемию в стране зафиксировано 60 тысяч заражений, из которых 578 закончились летальным исходом.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+7 212 / сут.
Умерли
20 056+108 / сут.
Выздоровели
934 тыс.+4 317 / сут.
- В разбившемся под Харьковом самолете есть выжившие
- На Украине разбился самолёт с курсантами
- Ушёл из жизни бард Михаил Кукулевич
- МИД РФ заподозрил постановку в деле Навального
- В ВОЗ спрогнозировали рост числа жертв COVID-19 до 2 млн человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru