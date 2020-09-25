Чехия ужесточит ограничения на фоне роста заражений COVID-19

Власти Чехии намерены со следующей недели ужесточить ограничения на фоне роста числа заражений коронавирусом. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минздрав Чехии.

По данным Минздрава страны, ограничения, в первую очередь, будут регулировать скопления людей. Сегодня в Чехии разрешены мероприятия с участием до 2 тыс. человек на открытом воздухе и до 1 тыс. – в закрытых пространствах. Также соблюдается масочный режим в общественном транспорте и других местах массового скопления людей.

Как отмечает агентство, в Чехии за последние две недели прирост по заражениям коронавирусом был одним из самых больших в Европе. Всего за пандемию в стране зафиксировано 60 тысяч заражений, из которых 578 закончились летальным исходом.

