В США бизнес попросил признать российскую вакцину «Спутник V»

Американская торговая палата в РФ (AmCham) попросила Госдепартамент США признать сертификаты вакцинации российским препаратом «Спутник V». Об этом сообщил президент организации Алексис Родзянко в беседе с «Известиями».

ВОЗ может продолжить инспекцию по одобрению «Спутник-V»

Как отметил глава AmCham, сегодня для поездки в США из РФ необходима виза и вакцинация препаратом, одобренным властями или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), пишет РИА ФАН.

«Поэтому мы попросили правительство США, чтобы для деловых поездок принимали и другие вакцины, в том числе "Спутник V"», — рассказал Родзянко.

Президент AmCham подчеркнул, что Госдеп принял обращение торговой палаты на рассмотрение. Во внешнеполитическом ведомстве «пока думают» о запросе AmCham, пишет «Свободная пресса».

При этом в пресс-службе Министерства здравоохранения отметили, что Россия и США в октябре обсуждали вопрос взаимного признания сертификатов о вакцинации. По итогам переговоров американской стороне было направлено письмо с соответствующим предложением.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:Спутник VВакцинаКоронавирусСША
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