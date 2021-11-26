В США бизнес попросил признать российскую вакцину «Спутник V»

Как отметил глава AmCham, сегодня для поездки в США из РФ необходима виза и вакцинация препаратом, одобренным властями или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), пишет РИА ФАН.

«Поэтому мы попросили правительство США, чтобы для деловых поездок принимали и другие вакцины, в том числе "Спутник V"», — рассказал Родзянко.

Президент AmCham подчеркнул, что Госдеп принял обращение торговой палаты на рассмотрение. Во внешнеполитическом ведомстве «пока думают» о запросе AmCham, пишет «Свободная пресса».

При этом в пресс-службе Министерства здравоохранения отметили, что Россия и США в октябре обсуждали вопрос взаимного признания сертификатов о вакцинации. По итогам переговоров американской стороне было направлено письмо с соответствующим предложением.

