В США анонсировали первое задержание по делу об утечке из Пентагона
Первое задержание по делу об утечке секретных документов Пентагона может быть в четверг, 13 апреля. Об этом сообщают американские СМИ.
По данным журналистов, следователи нашли предполагаемый источник утечки. Им может быть военнослужащий Национальной гвардии.
Отмечается, что на момент публикации документов Пентагона в Сети военнослужащий находился на базе в Северной Каролине.
Бывший президент США Дональд Трамп назвал утечку из Пентагона «самой позорной в истории США». Он допустил причастность к инциденту главы Белого дома Джо Байдена.
На прошлой неделе в Сети оказались сотни секретных документов военного ведомства США. Помимо прочего, они касаются поставок оружия Украине и состояния вооруженных сил страны на начало марта, передает «Радиоточка НСН».
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