В США анонсировали первое задержание по делу об утечке из Пентагона

По данным журналистов, следователи нашли предполагаемый источник утечки. Им может быть военнослужащий Национальной гвардии.

Отмечается, что на момент публикации документов Пентагона в Сети военнослужащий находился на базе в Северной Каролине.

Бывший президент США Дональд Трамп назвал утечку из Пентагона «самой позорной в истории США». Он допустил причастность к инциденту главы Белого дома Джо Байдена.

На прошлой неделе в Сети оказались сотни секретных документов военного ведомства США. Помимо прочего, они касаются поставок оружия Украине и состояния вооруженных сил страны на начало марта, передает «Радиоточка НСН».

