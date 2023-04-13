Байден прокомментировал утечку материалов Пентагона

Минюст США и спецслужбы страны ведут расследование утечки секретных материалов Пентагона, заявил американский президент Джо Байден. Его слова приводит РИА Новости.

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По его словам, власти близки к раскрытию дела.

Байден признался, что его беспокоит сама утечка, а обнародование содержания документов.

Ранее председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в пресс-центре НСН назвал утечку документов Пентагона спланированной акцией, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@WhiteHouse
ТЕГИ:ПентагонУтечкаДжо Байден

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