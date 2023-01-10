В СПЧ заявили об отправке в зону спецоперации недолеченных солдат
Российские медики доложили о случаях отправки в зону спецоперации недолеченных военных. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на члена Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ольгу Демичеву.
По ее словам, ряду военнослужащих, раненых в ходе выполнения боевых задач на фронте, была оказана первая медпомощь, их доставили в медицинские учреждения, где военные получили более квалифицированное лечение. После этого солдаты должны были пройти реабилитацию, однако их вновь отправили в зону спецоперации.
Правозащитник заявила, что при таком подходе полученное лечение не имеет смысла, недолеченные военные рискуют остаться инвалидами. Она заверила, что вопрос уже взят в работу и решается членами СПЧ.
Ранее часть военнослужащих из Самарской области, которые получили ранения после обстрела в Макеевке, перевели в госпиталь в родном регионе, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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