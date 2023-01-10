В СПЧ заявили об отправке в зону спецоперации недолеченных солдат

По ее словам, ряду военнослужащих, раненых в ходе выполнения боевых задач на фронте, была оказана первая медпомощь, их доставили в медицинские учреждения, где военные получили более квалифицированное лечение. После этого солдаты должны были пройти реабилитацию, однако их вновь отправили в зону спецоперации.

Правозащитник заявила, что при таком подходе полученное лечение не имеет смысла, недолеченные военные рискуют остаться инвалидами. Она заверила, что вопрос уже взят в работу и решается членами СПЧ.

Ранее часть военнослужащих из Самарской области, которые получили ранения после обстрела в Макеевке, перевели в госпиталь в родном регионе, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

