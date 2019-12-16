В Совфеде рассказали, как догнать и перегнать Америку
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам рассказал НСН, что позволит России стать самой могущественной страной в мире.
Россия заняла второе место в списке самых могущественных стран мира по итогам 2019 года. Рейтинг составлен американским журналом U.S.News&World Report, а также специалистами BAV Group и университета Пенсильвании. Наша страна уступила в нем лишь США, экономика которых признана сильнейшей, а военный бюджет — самым большим. На третьем месте находится Китай. Далее в списке следуют Германия, Великобритания, Франция и Япония. На нижних позициях рейтинга находятся Эстония, Латвия, Литва, Словения и Словакия.
При составлении рейтинга специалисты оценивали военную мощь стран, данные о ВВП, доминирование на политической арене, в мире и в СМИ, участие в международных альянсах и ряд других показателей.
Россия не ставит своей задачей соревноваться с Соединенным Штатами, однако страна укрепит свои позиции, если сумеет повысить уровень экономики, заявил в эфире НСН первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
«Нет такой задачи [обогнать США]. Есть задача повысить объем и уровень нашей экономики. С точки зрения обороноспособности у нас все нормально, а вот поднимать экономику необходимо. Этой задаче посвящены все нацпроекты, которые реализуются сейчас в России. И как только у нас в этом плане будут результаты, — позиция России будет укрепляться. А вот соревноваться смысла никакого нет», — считает сенатор.
Напомним, что ранее в США отказались выдавать визы официальной российской делегации для участия в международной конференции, Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в эфире НСН назвал ситуацию дешевым шоу за которым стоит нежелание американцев считаться с международным правом
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