В Совфеде рассказали, как догнать и перегнать Америку

Россия не ставит своей задачей соревноваться с Соединенным Штатами, однако страна укрепит свои позиции, если сумеет повысить уровень экономики, заявил в эфире НСН первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Нет такой задачи [обогнать США]. Есть задача повысить объем и уровень нашей экономики. С точки зрения обороноспособности у нас все нормально, а вот поднимать экономику необходимо. Этой задаче посвящены все нацпроекты, которые реализуются сейчас в России. И как только у нас в этом плане будут результаты, — позиция России будет укрепляться. А вот соревноваться смысла никакого нет», — считает сенатор.

Напомним, что ранее в США отказались выдавать визы официальной российской делегации для участия в международной конференции, Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в эфире НСН назвал ситуацию дешевым шоу за которым стоит нежелание американцев считаться с международным правом

