Человек года – прогульщица Тунберг

Человеком года по версии американского журнала Time стала 16-летняя шведская активистка Грета Тунберг. Об этом сообщается на сайте издания. В шорт-листе значились также президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин, глава Facebook Марк Цукерберг. Но человеком года стала Тунберг. Ее фото, стоящей на берегу океана в Португалии, сотрудники издания сопроводили подписью «Сила юности». «Мы не можем просто продолжать жить так, как будто завтра не существует, потому что оно есть», - приводит издание слова экоактивистки.

Стоит напомнить, как шведская старшеклассница Грета Тунберг стала одним из лидеров мирового экологического движения. С августа 2018 года она каждую пятницу проводит в Стокгольме «школьный протест», призывая политиков начать выполнять Парижское соглашение о климате. Вместо уроков. Ее пример вдохновил на экологический протест школьников во многих других странах. Но ставшая первопроходцем Тунберг собрала все «сливки» вплоть до выступления в Организации Объединенных Наций. Накал ее речи был таким, что мало у кого остались сомнения в ее болезненном психоэмоциональном состоянии.

О Грете Тунберг ничего не знают почти две трети россиян, 63%, - показал октябрьский опрос ВЦИОМ под названием «Грета Тунберг: борец за будущее планеты или марионетка в чужих руках?». Те, кто знает об экоактивистке, отмечали, что агрессивный стиль и юный возраст вызывают подозрения и отторжение, - констатировали социологи. На то же самое обращали внимание и собеседники НСН, комментируя события с участием Греты Тунберг. Так, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в эфире НСН предположил, что Грета Тунберг – «проект, причем, очень неудачный»:

«Все это выглядит, как очень большой развод, устроенный очень богатыми и заинтересованными людьми», - заявил он.

А блогер Андрей Бочаров назвал манеру Греты Тунберг кричать на взрослых с высоких трибун «самым интересным способом прогуливать школу в старших классах».

Человек года – прогульщица? Серьезно? В мире, что, больше не осталось людей, чьи таланты, результаты тяжелого труда, умственного ли, физического, подаренные миру эмоции заслуживают звания человека года? Совсем не обязательно из мира политики. Вот, в спорте, например, настоящий переворот в мировом фигурном катании совершили тренер Этери Тутберидзе и ее воспитанницы. В этом году под руководством Тутберидзе Алина Загитова стала чемпионкой мира и первой российской фигуристкой, завоевавшей все титулы в мировом фигурном катании; ее ученицы первыми стали исполнять четверные прыжки и каскады из них; в минувшие выходные российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при в Турине: Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. Все трое – воспитанницы Этери Тутберидзе. Чем не человек года?

